تفاصيل صغيرة تمنع الإعلان الرسمي .. الأهلي يحسم الصفقة العالمية الثالثة

الأهلي ينشط بقوة في سوق الانتقالات تلك الأيام

أعلن الأهلي رسميًا تعاقده مع إدوارد ميندي وروبيرتو فيرمينو، وقد أفادت صحيفة عكاظ أن الصفقة العالمية الثالثة أصبحت قاب قوسين أو أدنى.

الأمر يتعلق بالجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والذي يُحاول الأهلي ضمه منذ عدة أسابيع لكن دون نجاح.

الصحيفة السعودية أفادت أن الأهلي توصل لاتفاق مع اللاعب بالفعل، مشيرة إلى أن المتبقي مجرد تفاصيل صغيرة مع ناديه ليتم إنهاء الصفقة تمامًا لصالح الفريق السعودي.

بطل دوري يلو الموسم الماضي لم يستقر على مدربه الجديد حتى الآن، وقد اقتحم دييجو سيميوني قائمة المرشحين في الساعات الأخيرة والتي تضم عديد الأسماء مثل لوتشيانو سباليتي وجوليان لوبيتيجي.

يُشار إلى أن الأهلي نجح في ضم كلًا من سميحان النابت وعبد الله عطيف وفهد الرشيدي مجانًا بعد نهاية عقودهم مع أنديتهم.