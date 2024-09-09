الموضوع يشغل بال الإعلام الإسباني بقوة

قامت "إل كونفيدينسيال" بنشر تفاصيل جديدة عن الفضيحة التي تخص تسريب محتوى جنسي لمجموعة من اللاعبين السابقين في شباب ريال مدريد.

وتعود الواقعة للصيف الماضي، وتخص مجموعة من لاعبي فريق شباب الملكي والفريق الرديف بحسب وسائل الإعلام الإسبانية، والذين قاموا بتصوير محتوى جنسي مع فتاتين، واحدة منهما قاصر، ودون الحصول على موافقة منهما.

وذكر التقرير الجديد أن المحتوى المسجل تم إرساله على عدة محادثات جماعية، وأن ثلاثة من اللاعبين المشاركين ليسوا على ذمة النادي الملكي الآن، وأن الشرطة قامت بالتعرف على جميع الأشخاص المشاركين بالفيديو، أو من تم إرساله لهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف التقرير أن من ضمن الرسائل التي رافقت الفيديو المرسل عبارات مثل: "أسوأ شيء أن العاهرة كانت بالسادسة عشر"، و"يا لهم من كلاب وغجر"، و"لقد تحولت وجوههم ومؤخراتهم للون الأحمر مثل الطماطم".

وختم التقرير أن خمسة لاعبين تم إتهامهم بنشر الفيديو، وأنهم أرسلوه لخمسة لاعبين آخرين بالنادي، و32 لاعباً آخر في إسبانيا بخمس محادثات جماعية مختلفة، وأن بحسب القضاء، يواجهون عقوبة السجن لخمس سنوات إذا تم إدانتهم.