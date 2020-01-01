تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مارادونا

لحظات حزينة للغاية..

أصدرت النيابة العامة لسان إسيديرو بيانًا أعلنت فيه عن تفاصيل الساعات الأخيرة للأسطورة الأرجنتينية دييجو آرماندو مارادونا قبل وفاته يوم الأربعاء.

وكان مارادونا قد لقيّ حتفه جراء أزمة قلبية حادة وبعد فترة قليلة من عملية جراحية خطيرة خضع لها لإزالة ورم في المخ.

وبعد انتشار نبأ وفاته ذهبت النيابة إلى المنزل لمتابعة الأمر، وأوضحت في بيانها أن الوفاة كانت طبيعية بنسبة 100% ولا توجد أي شبهة جنائية.

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ابن أخيه كان الشخص الأخير الذي التقى به يوم الثلاثاء في تمام الحادية عشر مساءً، ثم خلد الأسطورة للنوم ومات بعد ذلك.

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وفي الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، دخل الطبيب النفسي وطبيبه الخاص الغرفة وظنّا أنه نائم، ثم حاولا إيقاظه فلم يستجب، ليحاولا إسعافه مع طبيب آخر جار انضم لهما، لكن الجهود باءت بالفشل.

رحل مارادونا في نهاية المطاف وهو في عمر الستين عامًا، ليترك حزنًا كبيرًا على جميع عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم بما في ذلك من كانوا منافسين له.

يذكر أن جنازة مارادونا قد تحركت من القصر الرئاسي الأرجنتيني وشهدت مشاركة جموع من الشعب، في إشارة إلى مدى الشعبية الجارفة التي كان يتمتع بها في بلاده.