تغيير مفاجئ في البرازيل يحسم مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد!

مستقبل أنشيلوتي لازال مجهولًا...

ينتهي عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع فريقه الحالي ريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي ولا يزال مستقبله حتى الآن مجهولًا.

وكان أنشيلوتي، قد اتفق مع البرازيل، على تولي مهمة تدريب منتخب السامبا، بعد نهاية رحلته مع ريال مدريد، ولكن شهدت الفترة الأخيرة تطورات كثيرة حول مستقبل المدرب الإيطالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة " Globo"، فإن رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريجيز، هو المحرك الأول في مفاوضات السامبا مع أنشيلوتي.

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وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه وبقرار من القضاء، تم إزالة رودريجيز من منصبه، وتولى خوسيه بيريديز، المسؤولية بدلًا منه، مع السماح لرودريجيز بتقديم استئنافًا على القرار.

وأفادت الصحيفة في التقرير، إلى أن تلك التغييرات، قد تعطل وصول أنشيلوتي، إلى البرازيل، في ظل الأنباء التي انتشرت في الفترة الماضية، عن رغبة ريال مدريد في تجديد العقد مع المدرب الإيطالي واستمراره.