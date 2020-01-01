مفاجأة جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة بطلها فيدال

مفاجأة لم تكن متوقعة..

لن يكون أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، جزءًا من صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، إلى النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءً على رؤية أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري ووفقًا لتأكيدات الصحف الإسبانية.

ومن المثير للدهشة ألا يسعى كونتي لإقحام فيدال في الصفقة، فمن المعروف أن مدرب يوفنتوس الأسبق أراد لم الشمل مع الدولي التشيلي مجددًا في يناير الماضي، غير أن وصول كيكي سيتين لكامب نو وقف حائلًا أمام إتمام الأمر.

لكن بحسب تقارير من صحيفة سبورت، فإن الأسماء التي تم النظر إليها عن كثب من قبل كونتي هي نيلسون سيميدو وجونيور فيربو، كما يوجد خيار إقحام جان كلير توديبو وربما صامويل أومتيني في الصفقة.

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انتقال أومتيتي إلى سان سيرو أمر صعب للغاية، فالدولي الفرنسي لا يود أن يترك البلوجرانا، الأمر مشابه لحالة إيفان راكيتيتش، الذي يُعد أحد أهم الأهداف التي يسعى كونتي لضمها في السوق الصيفية المقبلة.

راكيتيتش سبق وأن أعلن أنه يريد البقاء في إسبانيا حتى ولو غادر برشلونة، وقد قالها صراحةً في تصريحات بالأسابيع الماضية "إذا كانت صفقة لاوتارو تعتمد على ذهابي لإنتر، فلا أعتقد أنها ستتم".

سبورت ذكرت أن إنتر قد يحاول ضم فيدال ولكن بعيدًا عن صفقة لاوتارو إذا تغيرت الأمور في المرحلة المقبلة، لكن الأكيد أنه لن ينخرط في صفقة الدولي الأرجنتيني بأي حال من الأحوال.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد فيدال مع برشلونة في 2021، ومن المتوقع أن يرحل الصيف المقبل وسط اهتمام من العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على رأسهم نيوكاسل، كما يلقى اهتمامًا من إنتر ميامي الأمريكي.

الجدير بالذكر أن لاوتارو يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع إنتر يُقدر بـ111 مليون يورو، إلا أن إدارة البرسا لن تدفع هذا الرقم بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت كرة القدم في أعقاب فيروس كورونا، ليكون خيار الصفقة التبادلية هو الأكثر منطقية والأرجح حاليًا.