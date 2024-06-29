تغييرات منتظرة في تشكيل فرنسا.. ديشان يفكر في خطة جديدة أمام بلجيكا!

ما قرار مدرب الديوك؟

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة بلجيكا، يوم الإثنين المقبل، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا يفكر في الاعتماد على تشكيل مختلف عن دور المجموعات.

وحل منتخب فرنسا وصيفًا في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما جاء المنتخب البلجيكي وصيفًا للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

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وأوضحت الصحيفة أن ديشان يفكر مع لاعبيه في أفضل طريقة لعب ضد بلجيكا، ومن المتوقع أن يتراجع عن خطة 4-4-2 التقليدية.

وختمت: "يرجح أن يستعين ديشان بأنطوان جريزمان كلاعب وسط متقدم، خلف كيليان مبابي وماركوس تورام، على أن يتواجد نجولو كانتي كلاعب وسط مدافع خلف أدريان رابيو وأوريلين تشواميني".