تغلب على "غباء" دوناروما .. مبابي ينقذ باريس من جديد

مبابي يقود باريس لانتصار مهم بالدوري الفرنسي

أنقذ النجم كليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان بالفوز على نظيره لوهافر بالجولة 14 ضمن منافسات الدوري الفرنسي، على الرغم من النقص العددي لمدة 80 دقيقة.

ورفع مبابي رصيده التهديفي إلى 15 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الفرنسي، بفارق 8 أهداف عن أكور آدمز مهاجم مونبلييه صاحب المركز الثاني في القائمة.

ونجح مبابي في أن يصبح أول لاعب يُسجل 15 هدفًا في 14 جولة ببطولة الدوري الفرنسي، منذ هيرفي ريفيلي في موسم 1969/1970.

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وفاز باريس على لوهفر بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

ماذا قدم مبابي أمام لوهافر؟

ونجح مبابي في تسجيل هدف وتسديد الكرة على المرمى 3 مرات، وصنع فرصة واحدة للتهديف، ووقع في التسلل مرة واحدة.

وجاءت نسبة التمريرات الصحيحة 75% التي قدمها مبابي أمام لوهافر، وأرسل عرضية واحدة ولكنها غير صحيحة.

وكان مبابي طوال المباراة هو أنشط لاعبي باريس سان جيرمان هجوميًا، واستطاع أن يُسجل الهدف الأول.

مبابي يُنقذ باريس من غباء دوناروما

وحصل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان على كارت أحمر بالدقيقة العاشرة، بعد تدخل عنيف على مهاجم لوهافر الذي انفرد به.

وارتكب دوناروما خطأ ساذج بعدما تقدم إلى خارج منطقة الجزاء، على الرغم من ملاحقة مدافعي باريس لمهاجم لوهافر له.

ونجح مبابي في تسجيل هدف المباراة الأول بالدقيقة 23 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، أسكنت شباك لوهافر.