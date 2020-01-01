تغريم نجم إنتر وإيقافه 3 مباريات بسبب سب الدين

عقوبة صارمة بسبب ما بدر من اللاعب

قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، توقيع عقوبة صارمة على ميلان شكرينيار مدافع إنتر ، بعد ما حدث في مواجهة ساسوولو مساء الأربعاء.

شكرينيار تعرض للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بالدقيقة 90، من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 3/3 في الدوري الإيطالي .

المدافع السلوفاكي كان من المقرر إيقافه لمدة مباراة واحدة فقط بعد الطرد وفقاً للقواعد المتعارف عليها، ولكن رد فعله على قرار الحكم تسبب في زيادة العقوبة إلى 3 مباريات.

المزيد من الفرق

وجاء ذلك بسبب العبارات التي تلفظ بها شكرينيار، وقيامه بإهانة الذات الإلهية والدين، اعتراضاً على تلقيه البطاقة الحمراء في اللحظات الأخيرة.

وشملت أيضاً العقوبة تعرضه لغرامة قيمتها 10 آلاف يورو، كرد فعل قوي من اللجنة التأديبية على ما بدر من مدافع إنتر .

وأما المدرب أنطونيو كونتي فقد تعرض هو الآخر للإيقاف لمدة مباراة واحدة، حيث لن يتواجد بمواجهة الفريق القادمة ضد بارما.

راموس: التحكيم؟ يتحدثون فقط لأن ريال مدريد في الصدارة

ليست مجرد عرضيات.. هل حضر ريال مدريد الجديد؟

يذكر أن التعادل مع ساسوولو، قلص بشكل كبير من حظوظ إنتر في الفوز بالدوري، حيث وصل رصيده إلى 58 نقطة، مقابل 66 ليوفنتوس المتصدر.