راموس: التحكيم؟ يتحدثون فقط لأن ريال مدريد في الصدارة

سيرخيو راموس يتحدث عن التحكيم والمجاملات والأداء بعد استعادة ريال مدريد لصدارة الليجا

قال قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إن الضجيج وكل ما أثير في الفترة الماضية حول تقنية الفيديو والمساعدات التحكيمية وما إلى ذلك سببه فقط أن ريال مدريد أصبح في الصدارة ليس إلا.

وحقق ريال مدريد انتصارًا هامًا على حساب ضيفه ريال مايوركا بهدفين مقابل لا شيء ليعتلي صدارة الدوري الإسباني من جديد بعدما حصل عليه برشلونة مؤقتًا.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة، في صراع الكراسي الموسيقية ولعبة القط والفأر التي تستمر في الليجا منذ بداية الموسم، وستستمر على الأرجح حتى نهايته.

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وعقب المباراة أثنى سيرخيو راموس على ما يقدمه اللاعبون في ظل الضغط الكبير والمباريات المتلاحقة، مؤكدًا أنه رغم الفوز هناك بعض الأشياء التي يجب أن تتحسن في المواعيد القادمة.

لقد قلت دائمًا إن كرة القدم رياضة جماعية، وأسعد كثيرًا عندما نفوز بالألقاب، التحديات الشخصية تجعلك سعيدًا ولكنها تأتي في المرتبة الثانية دائمًا"

وأضاف: "لقد كنا أكثر فاعلية وانعكس ذلك على النتيجة، وشعرنا في هذه المباراة بالإرهاق المتراكم ولكن علينا أن نتعافة وليس هناك حلًا آخر"

وتابع: "على الصعيد الشخصي أنا لست سعيدًا بهذه المباراة وهناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى التحسن في المباريات المتبقية لكي نستمر في تحقيق الانتصارات"

وأردف: "ما هي الأشياء؟ كل شيء، بغض النظر عن النتيجة الجيدة هناك العديد من الأشياء يجب أن تتم بشكل أفضل سواء الضغط والاستحواذ وصناعة الفرص وعدم تلقي الكثير من الهجمات"

وأكد: "الضجيج الموجود سببه أننا في الصدارة، الحكام يساعدون وتقنية الفيديو تساعد أحيانًا ولكنها تخدمك مرة وتأتي عليك مرة، ولكن الحديث هذا يحدث بهذه الحدة لأننا في الصدارة"

وأكمل: "نحن نعرف أنه متبقي لنا 8 مباريات نهائية، ونحن سنقاتل للفوز بهم وللتويج بدوري فيروس كورونا، لقد عشنا أسابيع صعبة من التدريب وهذا نتاج عملنا ولم يهدنا أحد شيئًا"

ومن جهته قال النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور إنه عمل بجد طوال الفترة الماضية من أجل التحسن والظهور بأفضل شكل ممكن، وهو سعيد بما حققه حتى الآن من تطور.

واسترسل: "أنا سعيد جدًا بعملي وبالفريق،أنا بصحة جيدة جدًا بعد العمل الذي قمت به. لقد عملت بجد للوصول إلى هذه اللحظة. إنها مثل كأس العالم ونلعب مباراة كل 3 أيام بضغط كبير"

وقال أيضًا: "أحاول التحسين في جميع الجوانب، زملائي وزيدان يساعدوني كثيرًا. أريد أن أتطور. اللعب رفقة هازارد؟ لقد أصبحنا أكثر تفاهمًا ونقوم بالكثير من الأشياء على اليسار وبشكل سلس للغاية"

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يذكر أن سيرخيو راموس قد سجل 3 أهداف في المباريات الأربعة التي خاضها ريال مدريد بعد العودة من التوقف، مستمرًا في تحقيق الأرقام القياسية.