تغريم المصري لتهديده بالانسحاب أمام الزمالك

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري تعلن عقوبات المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم النادي المصري البورسعيدي مبلغ 50 ألف جنيه مصري لتهديده بالانسحاب أمام الزمالك.

وكان المصري قد هدد بالانسحاب من المباراة التي انتهت لصالحه بنتيجة 2-1، مما أدى لتأخير انطلاقها لمدة 8 دقائق وهو ما دفع لجنة المسابقات لتغريم النادي.

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وقررت اللجنة التي يرأسها عامر حسين إيقاف أحمد شوشة وحمدي النقاز مباراة واحدة بعد تلقيهما البطاقة الحمراء خلال المباراة.

يُذكر أن خسارة الزمالك للمباراة كلفته صدارة البطولة، إذ تنازل عنها لصالح غريمه اللدود "الأهلي" بعد توقف رصيده عند 57 نقطة مقابل 58 للفريق الأحمر وكلاهما لعب 25 مباراة.