الزمالك والأهلي يرسلان لاتحاد الكرة مبالغ استقدام الحكام الأجانب

الزمالك يواجه الإسماعيلي والأهلي أمام بيراميدز الخميس المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قام نادي الزمالك بإرسال المبلغ المطلوب لاستقدام حكام أجانب، لمباراته أمام الإسماعيلي، المقرر لها بعد غد الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة الـ10 من الدوري المصري.

وكان الزمالك قد قرر استقدام حكام أجانب لجميع مبارياته بالدوري المصري عقب لقاء المقاولون العرب الأخير حيث ينافس على اللقب في الموسم الحالي.

وأرسل الزمالك 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب، إلى الاتحاد المصري "كاش"، اليوم الثلاثاء، حتى لا يحدث مثل لقاء الأبيض الأخير أمام المصري.

ووصل أيضًا من النادي الاهلي نفس المبلغ لاستقدام طاقم حكام أوروبي، لمباراته أمام بيراميدز الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، ويأتي الزمالك ثانيًا برصيد 57 نقطة، وبيراميدز ثالثًا بنفس الرصيد من النقاط.