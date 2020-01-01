تغريم أمرابط وسالم الدوسري – تعرف على قرارات لجنة الانضباط السعودية

لجنة الانضباط والأخلاق تتخذ قرارات بتغريم لاعبا الهلال والنصر.

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بالجولة 21 ضمن منافسات، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي، على المغربي نور الدين أمرابط، صانع ألعاب النصر، وسالم الدوسري مهاجم الهلال، بسبب غيابهما عن اللقاءات الصحفية.

اللجنة غرمت البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر مبلغ 20 ألف ريال، بسبب عدم ارتداءه بطاقة التعريف، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، بالجولة 20.

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ووقعت لجنة الانضباط غرامة مالية على فهد المفرج، عضو مجلس إدارة الهلال، قدرها 20 ألف ريال سعودي، لدخوله إلى أرض الملعب، خلال مباراة فريقه أمام التعاون، بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري السعودي.

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آخر قرارات لجنة الانضباط كان ضد خليف الهويشان، الرئيس التنفيذي لنادي الشباب، بتغريمه مبلغ 50 ألف ريال، نظير إهانته لنادي النصر، خلال وسائل الإعلام.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين بفارق 8 نقاط كاملة، عن النصر صاحب المركز الثاني، والذي خسر آخر مبارياته أمام الفيصلي.