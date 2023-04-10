تغريداته "طقطقة" على الهلال .. حكم مواجهة الطائي يشعل المباراة خارج الملعب!

الزعيم يستضيف الطائي في لقاء الجولة الـ23 بعد هزيمته في الديربي أمام الشباب

shahid

لن ينتهي مسلسل أزمات الحكام في دوري روشن السعودي سريعًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالحكام المحليين، الذين لا يثق بهم الكثيرون سواء جماهير أو مسؤولين.

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الزعيم يحل حاليًا ضيفًا على الطائي، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

المباراة يديرها طاقم تحكيم بلغاري بقيادة جيورجي كاباكوف، لكن المشكلة في حكم الفيديو المساعد السعودي محمد الشهري، إذ فتّش الهلاليون في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهنا الأزمة..

تغريدات الشهري القديمة حملت بعض "الطقطقة" على الزعيم، إذ كتب في إحداها: "ما أطقع من الهلال إلا الأهلي، والعالمية صعبة قوية"، وهي التغريدة التي قام بحذفها بعد انتشارها خلال الساعات الماضية من جديد.

فئة أيضًا قامت بنشر صورة الشهري رفقة الحكم الياباني يويتشي نيشيمورا، صاحب الفضيحة التحكيمية التي أضاعت على الهلال لقب دوري أبطال آسيا 2014م، للترويج لفكرة المؤامرة.

جدير بالذكر أن الزعيم خسر مباراته الأخيرة أمام الشباب، ضمن الجولة الـ22، في لقاء صاحبه غضب هلالي جمع على الحكم المحلي ماجد الشمراني، بداعي عدم احتساب ضربة جزاء، اعترفت دائرة الحكام بصحتها.

Shahid