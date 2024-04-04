"تعيّرونني بمانشستر سيتي؟".. هكذا رد كول بالمر على هتافات جمهور اليونايتد!

أحد أفضل المواهب في العالم بلا شك

رد نجم تشيلسي كول بالمر على جماهير مانشستر يونايتد بطريقته الخاصة بعد انتقادهم الشديد له على هامش مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ولدى تنفيذ بالمر إحدى الركنيات في ملعب أولد ترافورد، اندفعت جماهير اليونايتد في الهتاف ضد بالمر قائلين: "منبوذ السيتي!".. في إشارة إلى ترك مانشستر سيتي بالمر في الميركاتو الصيفي الماضي لصالح تشيلسي.

رد بالمر على جماهير اليونايتد بطريقته، بعدما سجل الهدف الثاني للبلوز من علامة الجزاء فذهب إلى ناحية المدرج نفسه وأشار لهم بالصمت وعدم الكلام كثيرًا.

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مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين الكبيرين، على الرغم من تقدم البلوز بهدفين في الشوط الأول، إلا أن مانشستر يونايتد أدرك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، ولا تزال المباراة سارية حتى كتابة هذه السطور.