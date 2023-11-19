"تعيش دور الضحية" .. ألفيش يقاضي زوجته السابقة

داني ألفيش يتخذ إجراءات قانونية تجاه زوجته السابقة بسبب تصريحاتها

قرر النجم البرازيلي داني ألفيش مقاضاة زوجته السابقة دينورا سانتانا، بعد تصريحاتها الأخيرة التي خرجت بها ضده، حيث عبر لاعب برشلونة السابق عن غضبه من تلك التصريحات.

زوجة ألفيش السابقة كانت قد خرجت بتصريحات، أكدت خلالها على أن إبنتهما تُعاني من التنمر بسبب والدها، بعدما قام بدعمها بشكل علني عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وأن داني يستطيع أن يتواصل معها ولكن لم يتصل بها. "اقرأ التفاصيل"

ورد محامي ألفيش على ما فعلته زوجة اللاعب السابقة، خلال تصريحا لموقع "vanitatis": "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن طرفًا واحدًا فقط هو الذي يكشف المواقف، ومبدأ الدفاع المتناقض يجب أن يُعطى على الأقل لأولئك الذين يتهمون في نهاية الأمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هناك من يحاولون تسليط بعض الضوء على العلاقة المعقدة بين ألفيض وزوجته السابقة وأم أطفاله، وهناك بعض الأمور السرية في القانون، وفي حالة العلانية سيكون من يفعل ذلك مسؤولًا عن الأضرار الناجمة".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

المحامي أيضًا نقل رسالة اللاعب البرازيلي، الذي قال فيها: "زوجتي السابقة تتصرف كأنها ضحية المجتمع، ولكن الأمر ليس كذلك".

وعن الدعوى القضائية التي قدمتها زوجة ألفيش السابقة، رد اللاعب هو: "سيكون على القضاء أن يُحلل ويحكم على المطالب التي سترد عليها كمتهمة".

واختتم محامي ألفيش رسالته قائلًا: "نطلب منح حق الرد على كل اتهام وجهته السيدة دينورا ضد لاعب برشلونة السابق.