تعويض هيرفي رينارد مهمة صعبة .. المنتخب السعودي يلجأ للخيار "الأسوأ" لضيق الوقت

زهيرة عادل
Saudi Arabia Venezuela 24.03.2023Saudi NT Twitter
السعوديةدوري روشن السعوديهيرفي رونارانتقالات

الأندية السعودية حسمت ملفات مدربيها، والأخضر السعودي لا يزال حائرًا!

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مرت المدة المحددة من قبل ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، دون أي جديد في ملف المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية، رغم وعود إنهاء مهمة اختيار بديل الفرنسي هيرفي رينارد في بداية يوليو الماضي.

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الأخضر يبحث عن مدرب جديد يقود سفينته بعدما رحل عنه رينارد في مارس الماضي، بعدما طلب فسخ عقده، لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم للسيدات أستراليا-نيوزيلندا 2023م، المقام حاليًا.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن اتحاد القدم وضع مدرب أحد أندية الرياض كخيار مؤقت على سبيل الإعارة، حال عدم إتمام التعاقد مع مدرب جديد، خلال الفترة المقبلة.

ولم تكشف الصحيفة عن المدرب المستهدف، لكن كما يعلم الجميع فإن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، كان الخيار الأقرب لقيادة السعودية قبل تعاقد الزعيم معه، لكنه رفض المهمة الدولية، في ظل الاختلاف حول مدة التعاقد.

الأخضر في حاجة لمدرب بخطة عمل طويلة الأمد، إذ يهدف معه للتجهيز لكأس العالم 2026م، وربما هو ما يؤخر مهمة إتمام التعاقد مع أحدهم حتى الآن.

يذكر أن أول مباراة رسمية للأخضر خلال الفترة المقبلة، ستقام في الـ21 من نوفمبر، حيث يحل ضيفًا على منتخب الأردن، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026م.

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114936 الأصوات