هل تلمح زوجة مارسيلو لرحيله عن ريال مدريد؟

رسالة مبهمة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تعني رحيل مارسيلو عن ريال مدريد

ألمحت كلاريس ألفيس زوجة مارسيلو، لاعب ريال مدريد، إلى احتمالية خروج المدافع في الصيف المقبل برسالة غامضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مارسيلو لم يشارك بانتظام مع ريال مدريد في الموسم الجاري تحت قيادة سانتياجو سولاري، وغاب عن مباراتي الكلاسيكو ولقاء أياكس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت كلاريس صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" لنص كتابي تقول فيه: "اعرف قيمتك، حينما يعاملك أحد كأنك أحد الخيارات المتاحة، قلل الاحتمالات بخروجك من المعادلة. أحيانًا يجب أن تحاول ألا تهتم مهما كان الأمر لأنك أحيانًا قد لا تعني شيئًا لمن يعني لك الكثير".

وتابعت: "الأمر لا يتعلق بالكبرياء ولكن باحترام الذات. لا تتوقع تغيير إيجابي في حياتك لو أنك محاط بأشخاص سلبيون، لا تعطي حياتك كاملة لم يستحق جزء بسيط منها. اعرف قيمتك وما يمكن أن تقدمه ولا تتواجد مع أحد لا يستحقك".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ هذه العبارات قد تكون إشارة إلى إمكانية مغادرة مارسيلو ريال مدريد.

التقارير الصحفية تؤكد سعي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع مارسيلو بعد جلب كريستيانو رونالدو من ريال مدريد في الصيف الماضي.