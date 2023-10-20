تعمد السخرية من حمد الله؟ .. مدرب التعاون يثير الجدل بعد التعادل مع الاتحاد

تصريحات مثيرة من شاموسكا بعد مباراة الاتحاد والتعاون

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أثار البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لنادي التعاون، الجدل بعد مواجهة فريقه أمام الاتحاد، مساء اليوم الجمعة.

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التعاون خطف تعادلًا أمام الاتحاد، بهدف لمثله، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

واعتبر شاموسكا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن الاتحاد تحسن وأصبح أكثر خطورة؛ بعد خروج المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول، من الملعب.

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وأضاف المدير الفني البرازيلي - وفقًا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط -: "وجدت نفسي مضطرًا وقتها؛ لتغيير طريقة لعبي، من أجل إيقاف خطورة المنافس".

واختتم بريكليس شاموسكا تصريحاته؛ بالقول: "أعتقد أن التعادل (عادل).. قدم الفريقان مستوى جيد للغاية، طوال المباراة، مع تبادل الخطورة".

جدير بالذكر أن جماهير نادي الاتحاد، هاجمت عبد الرزاق حمد الله بعنف، أثناء خروجه من الملعب؛ بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة.

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