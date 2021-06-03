تعليق مثير وخطوة مبشرة .. مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

هل يستمر فرجاني ساسي مع الزمالك؟

علق الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، على مستقبله مع القلعة البيضاء لأول مرة، وذلك مع اقتراب انتهاء عقده مع الفريق الأبيض، وذلك خلال تواجده بمعسكر منتخب بلاده.

وينتهي عقد فرجاني ساسي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له حاليًا التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه، في ظل دخوله الفترة الحرة.

ماذا قال فرجاني ساسي عن مستقبله مع الزمالك؟

خلال تصريحات للإعلام التونسي، قال فرجاني ساسي: "الجمهور التونسي يسمع الكثير من الأشياء غير الصحيحة، بسبب عدم حديثي عن مستقبلي كثيرًا".

لاعب وسط الزمالك تابع: "لا يمكنني الحديث حاليًا عن مثل هذه الأشياء، ولكنني سأتحدث بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، لكي يعلم الجميع الحقيقة كاملة".

واستطرد قائلًا: "سأوضح كافة الأمور حول مستقبلي مع نادي الزمالك، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية".

ماذا يدور في ذهن فرجاني ساسي حاليًا؟

وكشف الإعلامي علي الخلولي، عن موقف فرجاني ساسي من الاستمرار مع نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

الخلولي أشار خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن فرجاني ساسي سيستمر مع نادي الزمالك بنسبة 80%، في ظل نصحه من الجميع بالاستمرار مع الفريق الأبيض.

الإعلامي التونسي شدد على أنه بحكم قربه من ساسي، وحضوره معه في تجمع المنتخب التونسي، يطمئن جماهير الزمالك على أن ساسي مستمر مع الفريق الأبيض بنسبة كبيرة.

ما هي طلبات فرجاني ساسي للاستمرار مع الزمالك؟

ويطلب فرجاني ساسي الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك، من أجل الموافقة على تجديد العقد، بالإضافة إلى عقد جديد يصل إلى 2 مليون دولار.

ويحاول مسؤولي الزمالك لتوفيق مستحقاته المالية، ومن ثم يتم التفاوض بشأن عقده الجديد، وذلك على أن يتم تخفيض المبلغ المطلوب.

هل يستحق فرجاني ساسي هذا المقابل؟

ويعد فرجاني ساسي واحدًا من الأعمدة الأساسية بصفوف نادي الزمالك، وذلك بعدما قدم مستويات مميزة، منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء، واستمراره أصبح مطلبًا جماهيريًا.

وانضم فرجاني إلى صفوف الزمالك في صيف 2018 قادمًا من نادي النصر السعودي، بعد فترة غير موقفه رفقة العالمي.

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