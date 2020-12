تعليق عنصري السبب .. إيقاف مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري الأبطال

انسحب لاعبو باشاك شهير وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا من ملعب حديقة الأمراء اعتراضًا على عنصرية الحكم الرابع الروماني.

وكانت المباراة تسير بصورة طبيعية وكانت النتيجة هي التعادل السلبي، ثم تلقى مساعد مدرب باشاك شهير، الكاميروني بيير ويبو بطاقة حمراء للاعتراض على الحكم.

الحكم الرابع تدخل في ذلك الوقت وقام بتوجيه عبارات عنصرية للمدرب أسمر اللون، ليقوم لاعبو باشاك شهير بالتوقف ورفض استمرار خوض المباراة.

دقائق قليلة وقام لاعبو باريس سان جيرمان بالأمر نفسه، وبعد مداولات كثيرة سيعود الحكم الرابع لغرفة تقنية الفيديو على أن يُستبدل بحكم الفار كحكم رابع وستسكمل المباراة بصورة طبيعية.

أحد الصحفيين الرومانيين نشر تغريدة أن الحكم الرابع قال "'jucatorul negru" ومعناها اللاعب الأسود ولم يقصد لفظ الكلمة العنصرية الأخرى التي تشبه الكلمة الرومانية في النطق كثيرًا.

The ref probably said: 'jucatorul negru', which is translated as 'the black player'. 'Negru' and 'negro' are very similar in pronounciation. https://t.co/sd32HdD6lg

وكشف الصحفي الروماني أيضًا أن هذا الحكم لديه بعض السوابق العنصرية، ففي أحد المباريات هتف المشجعون بأصوات القرود ضد أحد اللاعبين لكنه قال أنه لم يسمع شيئًا.

A few years ago, Hategan was in charge of a derby between Dinamo and FCSB. AN ENTIRE stand was making monkey chants towards FCSB striker Gnohere, a former Dinamo player. Hategan said he didn't hear anything. https://t.co/p0MC6jatYu