"تعلم الألمانية".. مورينيو ينتظر عرض بايرن ميونخ!

المدرب البرتغالي يتطلع للخطوة المقبلة

ارتبط البرتغالي جوزيه مورينيو بتدريب بايرن ميونخ الألماني، خلفًا للمدير الفني الحالي توماس توخيل، بسبب سوء نتائج النادي البافاري.

وتلقى البايرن هزيمة ساحقة أمام باير ليفركوزن بنتيجة 3-0 أمس السبت، ضمن الجولة 21 من الدوري الألماني، لتتعقد مهمة الفريق البافاري في سباق اللقب، إذ يحتل المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن ليفركوزن.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن مورينيو يرغب في تدريب بايرن ميونخ، ويتعلم اللغة الألمانية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه "سبق وغازل النادي البافاري، وسيكون جاهزًا للموافقة إذا عرض عليه المنصب".

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وتسببت الخسارة أمام ليفركوزن في زيادة الضغط على المدرب الألماني توماس توخيل، إلا أن الرئيس التنفيذي للنادي البافاري يان كريستيان دريسن قال إن "لديهم ثقة كاملة في توخيل ولا يفكرون في الانفصال عن مدرب بوروسيا دورتموند السابق".

وأقيل مورينيو من تدريب روما الشهر الماضي، عقب تراجع نتائج الفريق في الدوري الإيطالي، علمًا بأنه خاض العديد من التجارب الكبرى مع بورتو وتشيلسي وريال مدريد وإنتر ومانشستر يونايتد.