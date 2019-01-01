تعرف على فرص العرب في دوري أبطال آسيا

العرب يسعوا لتحقيق الصعود في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أقيمت الأسبوع الماضي الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث شهدت منافسة قوية بين الأندية العربية المشاركة.

فرص كبيرة للأندية العربية في المرور للدور المقبل من دوري أبطال آسيا بعد نتائج مميزة خلال الجولات الأربع الماضية في دور المجموعات.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي فرص الفرق العربية في الصعود بالدوري المقبل بدوري أبطال آسيا.

المجموعة الأولى

يشارك في المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، 3 فرق عربية وهم النصر السعودي والزوراء العراقي والوصل الإمارتي.

وحصول ذوب آهن أصفهان على نقطة واحدة من مواجهته أمام الزوراء العراقي، سيكون حسم التأهل في الجولة الخامسة، ويتبقى الصراع بين الثلاثي العربي في المجموعة على البطاقة الثانية.

ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط والزوراء ثالثًا برصيد 4 نقاط، والوصل يتذيل بـ3 نقاط.

المجموعة الثانية

يتواجد في المجموعة الثانية 3 أندية عربية وهم الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي والريان القطري بجوار لوكوموتيف طشقند.

فوز الوحدة الإماراتي في اللقاء المقبل على الفريق الأوزبكي، سيضمن صعوده إلى الدور القادم وتعادل الاتحاد في هذه الحالة أمام الريان سيصعد بعد خلف الوحدة.

ويتصدر الوحدة الترتيب برصيد 9 نقاط والاتحاد ثانيًا 7 نقاط والفريق الأوزبكي ثالثًا بـ4 نقاط، ويتذيل الريان الترتيب بـ3 نقاط.

المجموعة الثالثة

يتواجد 3 أندية عربية في المجموعة الثالثة وهم الهلال السعودي والدحيل القطري والعين الإماراتي بجانب استقلال طهران الإيراني.

فوز الهلال على العين والدحيل على استقلال طهران الإيراني سيحسما بطاقتا التأهل إلى الدور المقبل في دوري أبطال آسيا ويطيح بالفريق الإيراني بجوار العين.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط والدحيل ثانيًا برصيد 7 نقاط، ويأتي استقلال طهران برصيد 4 نقاط ويتذيل العين الترتيب برصيد نقطتين.

المجموعة الرابعة

ويأتي كلًا من السد القطري والأهلي السعودي في المجموعة الرابعة بجوار باختاكور طشقند الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني.

حسابات المجموعة مازالت معقدة بسبب مواجهة الأهلي والسد في الجولة المقبلة، حيث الفائز سيضع الأخر في أزمة بسبب المباراة الأخرى بين باختاكور وبيرسبوليس، وسيؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

ويتصدر الترتيب السد القطري برصيد 7 نقاط، وأهلي جدة برصيد 6 نقاط، وباختاكور ثالثًا بـ5 نقاط، ويتذيل بيرسبوليس الترتيب برصيد 4 نقاط.