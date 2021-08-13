تعرف على حقيقة عرض منديل وداع ميسي بمليون دولار

صدق أو لا تصدق..

قامت أحد المواقع الإلكترونية بعرض المنديل الذي بكى فيه ليونيل ميسي بمؤتمره الوداعي مع برشلونة للبيع بمبلغ ضخم للغاية.

وظهر ميسي يوم الأحد الماضي في كامب نو لتوديع برشلونة بعد فشل عملية تجديد عقده، وقد شهد المؤتمر الصحفي بكاء شديد حزنًا على ترك النادي الكتالوني.

واستخدم ميسي منديلًا لمسح دموعه خلال المؤتمر الصحفي، ويبدو أن أحدًا قد التقطه بعدما وضعه في سلة المهملات وقرر الاستفادة بصورة مثالية من خلفه.

المنديل الآن معروض للبيع بقيمة مليون بيسو أرجنتيني، أي ما يعادل 10 آلاف دولار، وحتى الآن لم يتقدم أحد لشرائه رغم ما قد يمثله من قيمة بالنسبة لبعض مهاويس ميسي.

وأعادت عملية بيع هذا المنديل الذاكرة لأحداث طريفة مماثلة، عندما عُرضت علكة آخر مباراة للسير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد للبيع بمبلغ مماثل أيضًا.

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ميسي وبعد البكاء بساعات قليلة توجه إلى باريس سان جيرمان والابتسامة تعلو وجهه، ليصبح جزءًا من ملعب حديقة الأمراء حتى صيف 2023 مع خيار التمديد لعام إضافي.

برشلونة يستعد الآن لاستئناف منافسات الدوري الإسباني من دون ميسي للمرة الأولى منذ 17 عامًا، عندما يلتقي مع ريال سوسييداد يوم الأحد بكامب نو.

فيما يتواجد ميسي مع بي آس جي ولكنه لن يشارك أمام ستراسبورج لعدم الجاهزية البدنية، ليتأجل أول ظهور رسمي له بقميص النادي الفرنسي حتى الأسبوع المقبل بمواجهة بريست.