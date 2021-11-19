ما هو تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر 2021 وترتيب المنتخبات الإفريقية؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف المنتخبات عن شهر نوفمبر 2021، والذي شهد استمرار منتخب بلجيكا على الصدارة، وتقدم المنتخب السعودي في الترتيب بينما تراجع شقيقه المصري.

وشهد شهر نوفمبر إثارة في الأجندة الدولية للمنتخبات، في ظل الاقتراب أكثر من كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، وأقيمت جولات في التصفيات في جميع القارات.

وعاد المنتخب الهولندي، إلى العشرة منتخبات الأولى في التصنيف بعد وصولها إلى كأس العالم بشكل رسمي في التوقف الدولي الأخير، بينما تراجع المنتخب الإيطالي مركزين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر 2021.

ما هو تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر 2021؟

المركز المنتخب النقاط 1 بلجيكا 1828.45 2 البرازيل 1826.35 3 فرنسا 1786.15 4 إنجلترا 1755.52 5 الأرجنتين 1750.51 6 إيطاليا 1740.77 7 إسبانيا 1704.75 8 البرتغال 1660.25 9 الدنمارك 1654.54 10 هولندا 1653.73

ما تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر 2021 عن قارة إفريقيا؟ وترتيب مصر؟

يتصدر المنتخب السنغالي، تصنيف المنتخبات الإفريقية عن شهر نوفمبر 2021، كما يحتل المركز العشرين على مستوى العالم، ويأتي خلفه منتخبي المغرب وتونس في المركزين 28 و29 على الترتيب.

ويأتي منتخب الجزائر في المركز الرابع على مستوى قارة إفريقيا، والـ 32 عالميًا، بينما احتل المنتخب المصري المركز السادس والـ 45 عالميًا.

المركز القاري المركز العالمي المنتخب النقاط 1 20 السنغال 1562 2 28 المغرب 1525.5 3 29 تونس 1512.13 4 32 الجزائر 1508.54 5 36 نيجيريا 1478.78 6 45 مصر 1449.51 7 50 الكاميرون 1437.35 8 52 غانا 1428.97 9 53 مالي 1427.98 ساحل العاج 56 ساحل العاج 1417.86

ما تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر 2021 عن قارة آسيا؟ وترتيب السعودية؟

يتصدر منتخب إيران، تصنيف المنتخبات الآسيوية، ويأتي في المركز الـ 21 عالميًا، وجاء الأخضر السعودي في المركز الخامس على مستوى القارة الآسيوية وتقدم للمركز الـ 48 عالميًا، وفي المركز السادس للقارة الآسيوية منتخب قطر.

المركز القاري المركز العالمي المنتخب النقاط 1 21 إيران 1557.58 2 26 اليابان 1531.53 3 33 كوريا الجنوبية 1507.24 4 35 أستراليا 1484.88 5 48 السعودية 1441.17 6 51 قطر 1431.01 7 70 الإمارات 1350.41 8 74 الصين 1337.33 9 75 العراق 1335.58 10 78 عمان 1307.09

ما تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر 2021 عن قارة أوروبا؟

منتخب بلجيكا يأتي في المركز الأولى على مستوى قارة أوروبا والعالم، وبعده المنتخب الفرنسي في المركز الثاني أوروبيًا والثالث عالميًا، ثم إنجلترا وإيطاليا.