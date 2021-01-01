تعرف على أفضل مهاجمي الدوري السعودي في فيفا 21!

تعرف على أفضل مهاجمي الدوري السعودي في فيفا 21 وتقييمات اللاعبين والفرق التي ينتموا إليها؟

بدأت بطولة الدوري السعودي عام 1976، واستمر في رحلته للتطور حتى أصبحت ثاني أهم بطولة في قارة آسيا بقيمة سوقية تقارب النصف مليار يورو (473.70 مليون)، مر الدوري بالعديد من المراحل المتغيرة، واختلف العديد من الباحثين عن الموسم الذي بدأت فيه بطولة الدوري، حيث كانت أول مسابقة نظمت بطريقة خروج المغلوب عام 1951، بمسمى كأس الأمير عبد الله الفيصل بن عبد العزيز آل سعود (وزير الداخلية آنذاك) وحصل على البطولة نادي الاتحاد.

نادي الهلال السعودي هو الأكثر تتويجًا بالبطولة وهو حامل اللقب حاليًا، ويمتلك مهاجم من أبرز المهاجمين الأجانب الذين مروا على الدوري السعودي وعلى الزعيم أيضًا وهو بافيتمبي جوميس والذي يترأس قائمة الأفضل في الدوري السعودي في فيفا 21، وظهرت هيمنة الهلال في القائمة بأكثر عدد من اللاعبين.

يتمتع الدوري السعودي بشعبية كبيرة في السعودية وخارجها أيضًا، ويحتوي على العديد من الأندية الجماهيرية، الذي يتابعها العشاق والمحبين في الحقيقة وفي ألعاب الفيديو أيضًا، وبالطبع أبرز ألعاب كرة القدم هي فيفا 21، ويتابع كافة الجماهير فرقهم ولاعبيهم المفضلين في اللعبة وسنسرد في هذا التقرير ترتيب الأفضل في الدوري السعودي.

من هم أفضل مهاجمي الدوري السعودي في فيفا 21؟

مر على الدوري السعودي العديد من المواهب المميزة وسنتعرف الآن على أفضل المهاجمين في فيفا 21..