تعرف على تاريخ مواجهات الإمارات والبحرين

يواجه المنتخب الإماراتي مساء اليوم شقيقه البحريني على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بافتتاح البطولة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة افتتاح بطولة كأس آسيا 2019، التي ستقام في الإمارات من الفترة 5 يناير وحتى الأول من فبراير 2019.

ويواجه المنتخب الإماراتي مساء اليوم شقيقه البحريني على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بافتتاح البطولة.

وتاريخياً، واجه المنتخبان من قبل في 27 مناسبة سابقة، إذ كانت معظم المباريات متكافئة إلى حدٍ بعيد، إلا أن “الأبيض” الإماراتي يتفوق على نظيره البحريني في المواجهات بكأس آسيا. اختيارات المحررين حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

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وخلال كأس آسيا التقيا في مباراتين سابقتين، تمكن صاحب الضيافة للنسخة الحالية من البطولة منتخب الإمارات بالفوز بهما.

بشكل عام، حققت الإمارات الفوز في 14 مباراة من أصل 27، بينما فازت البحرين في 10 مباريات، وحسم التعادل مواجهات الفريقين في 4 مناسبات.

💬سعد العفالق رئيس #الفتح: نحمل لهذه البطولة كل الأماني الطيبة لمنتخبنا ونتمنى حضور الأخضر بما يليق بعراقة الرياضة السعودية.

(📸: @SaudiNT ) pic.twitter.com/4qzez7AYgo — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 4, 2019

وعلى صعيد تسجيل الأهداف، نجح لاعبو الأبيض الإماراتي في إحراز 49 هدفاً، بينما تمكن منتخب البحرين من تسجيل 39 هدفاً.