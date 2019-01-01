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كأس آسيا

تعرف على تاريخ مواجهات الإمارات والبحرين

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منتخب الإمارات
يواجه المنتخب الإماراتي مساء اليوم شقيقه البحريني على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بافتتاح البطولة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة افتتاح بطولة كأس آسيا 2019، التي ستقام في الإمارات من الفترة 5 يناير وحتى الأول من فبراير 2019.

ويواجه المنتخب الإماراتي مساء اليوم شقيقه البحريني على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بافتتاح البطولة.

وتاريخياً، واجه المنتخبان من قبل في 27 مناسبة سابقة، إذ كانت معظم المباريات متكافئة إلى حدٍ بعيد، إلا أن “الأبيض” الإماراتي يتفوق على نظيره البحريني في المواجهات بكأس آسيا.

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وخلال كأس آسيا التقيا في مباراتين سابقتين، تمكن صاحب الضيافة للنسخة الحالية من البطولة منتخب الإمارات بالفوز بهما.

بشكل عام، حققت الإمارات الفوز في 14 مباراة من أصل 27، بينما فازت البحرين في 10 مباريات، وحسم التعادل مواجهات الفريقين في 4 مناسبات.

وعلى صعيد تسجيل الأهداف، نجح لاعبو الأبيض الإماراتي في إحراز 49 هدفاً، بينما تمكن منتخب البحرين من تسجيل 39 هدفاً.

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