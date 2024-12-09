ضغط هائل على النادي الملكي.. تعديل جديد لموعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

المؤجلة من الدوري الإسباني

يتواصل الجدل بشأن الموعد النهائي لمباراة ريال مدريد وفالنسيا المؤجلة من الجولة 12 بالدوري الإسباني، بسبب إعصار دانا الذي ضرب عدة مدة إسبانية، وخلّف دمارًا كبيرًا.

وكانت رابطة الليجا قد حددت يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 موعدًا للمباراة، المؤجلة من 2 نوفمبر الماضي، لكن الفريقين "رفضا الموعد بسبب تزامنه مع فترة الراحة المعتمدة".

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن المباراة لن تجرى يوم 2 يناير كما أُعلن سابقًا، وإنما في اليوم التالي (الجمعة 3 يناير)، نظرًا لتحديد الفترة من 23 ديسمبر إلى 2 يناير كإجازة للراحة بمناسبة عيد الميلاد.

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وأوضحت: "الأزمة الكبرى أن مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا تقرر أن تجرى خلال أيام 3 و4 و5 يناير، وهذا لن يناسب ريال مدريد وفالنسيا بالطبع، لذا سيضطران لخوض منافسات الكأس يوم 6 يناير، وهو يوم عيد الغطاس (لكي يحصل كل فريق على أكثر من 48 ساعة راحة)".

وختمت: "هذا لا يشكل مشكلة لفالنسيا، حيث لن يلعب الفريق مرة أخرى حتى 11 أو 12 يناير، لكن الأمر مختلف بالنسبة لريال مدريد الذي يجب أن يلعب يوم 9 يناير في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية".