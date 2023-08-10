تعديل مفاجئ على موعد نهائي الهلال والنصر في كأس الملك سلمان

تعديل على موعد النهائي الحلم

SHAHID

أجرى الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تعديلًا مفاجئًا على موعد مباراة الهلال والنصر، ضمن منافسات نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

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الهلال تأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تستضيفها السعودية؛ بعد الفوز على الشباب (3-1)، بينما صعد النصر، بتخطيه عقبة "الحصان الأسود" الشرطة العراقي، بهدف مقابل لا شيء.

وقرر الاتحاد العربي، تقديم موعد المباراة النهائية بين عملاقي الرياض، إلى الساعة السادسة من مساء السبت القادم، بتوقيت مكة المكرمة، بدلًا من التاسعة في اليوم ذاته.

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ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، سيُقام النهائي العربي الكبير، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نيابة عنه.

مباراة الهلال والنصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، ستقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بمحافظة الطائف.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي، يملك لقبين في البطولة العربية، بينما يسعى العالمي؛ للتتويج بلقبه الأول عبر تاريخه الطويل مع عالم الساحرة المستديرة، في هذه المسابقة.

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