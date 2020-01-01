ما هي التعديلات التي أضيفت لقوانين كرة القدم بدايةً من موسم 2019-20؟

قرر صانعو القرارات في الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء بعض التعديلات على قوانين اللعبة فما هي هذه التغييرات التي ستُطبق بدايةً من الموسم القادم؟

تتهيأ كرة القدم لاستقبال عدة تغييرات على بعض قوانينها بدايةً من الموسم المقبل، بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذه التعديلات بصفة رسمية، ومن المقرر أنها دخلت حيز التنفيذ بداية من 1 يونيو الماضي، ولكل البطولات التي بدأت قبل هذا الموعد حق تأخير تطبيقها حتى بداية الموسم المُقبل.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء بعض التعديلات على لعبة كرة القدم، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة أيضاً، خاصةً مع سعي المسئولين بصفة مستمرة اكتشاف أفضل طريقة ممكنة للمضي قدماً في عالم الساحرة المستديرة، لجعلها أكثر نزاهة، عدلاً ومواكبةً لكل التطورات التكنولوجية أيضاً والذي يشهدها العصر الحالي.

ما هو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وما هي التغييرات التي ستطرأ على اللعبة بدايةً من موسم 2019-20؟ هل من شأنها أن تمنحها المزيد من الإثارة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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الضربات الحرة: ممنوع وجود مهاجمي الخصم في الحائط البشري

بدايةً من الموسم المقبل سيكون هناك تعديل في ما يخص طريقة لعب الضربات الثابتة، حيث قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم منع وجود أي لاعب من لاعبي الخصم -خاصةً المهاجمين- في أي حائط دفاعي مكون من ثلاثة لاعبين وكذلك يجب أيضاً أن يكن على بُعد ياردة منهم، وإن لم يتم الالتزام بالقانون الجديد وتنفيذه سيتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة.

تم إجراء هذا التعديل من أجل منع إضاعة الوقت ووقوع أي مناوشات بين اللاعبين، وعلق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذا التغيير قائلاً: لا يوجد مبرر تكتيكي لوقوف أي من مهاجمي الخصم في الحائط البشري، وجودهم يتعارض مع روح اللعبة وغالباً ما يضر بصورتها.

التبديلات: 5 تبديلات بسبب فيروس كورونا

منعاً لإضاعة الوقت الذي قد يتم بسبب مماطلة إحدى اللاعبين في خروجه من أرض الملعب أثناء تبديله مع أي لاعب آخر، تقرر السماح لأي لاعب بترك المستطيل الأخضر من أقرب نقطة يتواجد بها من على خط التماس، مما يعني أننا لن نضطر مجدداً لرؤية العرض البطئ لبعضهم أثناء مغادرتهم وكذلك التمادي إلقاء التحية على كل زملائهم تقريباً وكأن هذا اللاعب لن يخرج من أرض الملعب فحسب ولكنه سيسافر بلا رجعة.

ما هي قوانين كرة القدم الجديدة بعد فيروس كورونا؟

لذا سيتعين على أي لاعب التفكير مرتين قبل خروجه من أرض الملعب، وسيتوجب عليه أن يتوجه مباشرةً إما إلى مقاعد البدلاء أو غرفة تبديل الملابس وأي إتجاه آخر مغاير سيتم اعتباره سلوك غير رياضي وقد يستوجب العقوبة بطبيعة الحال.

وبعد توقف الموسم في مارس وعودته بعد ذلك في مايو ويونيو، تقرر إتاحة 5 تبديلات لكل فريق بدلاً من 3.

بطاقات حمراء وصفراء للمدربين أيضاً!

كثيراً ما ينفعل المدربون أثناء المباريات بسبب اعتراضاتهم المستمرة التي لا تتوقف تقريباً إما على سوء مستوى اللاعبين أو بعض القرارت المستفزة بالنسبة لهم من حكام المباراة ،وهو ما قد يؤثر بالسلب على سير اللقاء إذا أحس اللاعبون أنهم مظلمون، لذا توجب إيجاد طريقة للسيطرة تماماً على هذا الغضب واحتواءه منعاً لحدوث مشاكل أكبر.

وعليه تقرر منح حكام المباراة مسئولية إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في وجه المدربين تماماً إذا كان أسلوبهم في النقاش غير لائق، تماماً مثلما يحدث مع اللاعبين داخل أرض الملعب، وإذا لم يتضح للحكم أي المتسبب في أي واقعة فسيكون من المفترض عليه معاقبة مدرب الفريق لأنه المنوط بقيادة طاقمه الفني خارج الخط مثلما يقود لاعبيه.