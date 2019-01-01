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تعثر مفاوضات أرسنال وبرشلونة بشأن دينيس سواريز

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Getty/Goal
اللاعب يفضل البقاء في برشلونة!

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تعثرت المفاوضات بين أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بشأن متوسط الميدان الإسباني، دينيس سواريز.

ودخل الجنرز في مفاوضات مع الفريق الكتالوني، من أجل الحصول على خدمات، الذي لا يشارك تحت قيادة أرنستو فالفيردي ولا يضعه ضمن حساباته.

سعى أرسنال لضم اللاعب الشاب، من أجل تعويض رحيل الويلزي، آرون رامسي والذي يقترب من الرحيل ليوفنتوس الإيطالي بعد نهاية الموسم عقب انتهاء تعاقده.

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وعرض أرسنال وفقًا لموندو ديبورتيفو الإسبانية، 2 مليون يورو من أجل استعارة اللاعب، لكن رفضوا وضع بند يتيح إجبارية الشراء كما طلب برشلونة.

ورفض أيضًا اللاعب تجديد تعاقده مع برشلونة حال رحيل معارًا لأرسنال، خاصة أن تعاقده ينتهي في صيف 2020.

سواريز الذي سبق له اللعب لفياريال وإشبيلية، يفضل البقاء في صفوف برشلونة، لنهاية الموسم، من أجل الحصول على فرصة حقيقية حال رحيل فالفيردي بنهاية الموسم.

وكان المدير الفني الإسباني اليوم كان قد أكد أنه غير متأكد من بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إشبيلية.

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وخاض سواريز 8 لقاءات الموسم الحالي، بقميص برشلونة 4 منها في كأس ملك إسبانيا سجل خلالها هدفين.

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