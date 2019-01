تيم هاوارد يُعلق حذائه مع نهاية 2019

أعلن الحارس الأمريكي تيم هاوارد، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، مع نهاية موسم 2019 من الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

الحارس الأسبق لمانشستر يونايتد وإيفرتون الإنجليزي، والبالغ 39 عامًا، أكد اليوم أن مسيرته مع كلورادو رابيدز ستنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وصرح هاوارد قائلاً عبر "تويتر": "أنا أنظر لبداية موسم 2019 بحماس، لأنه سيكون الأخير، والأن سأعمل على الاستمتاع بكل دقيقة، لقد وصلت للنهاية، تنافست بقوة وساعدت رابيدز على العودة مجددًا للانتصارات".

