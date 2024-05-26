"تعال وشاهد الليو يسجل".. عاصفة غضب بعد غياب ميسي عن إنتر ميامي!

ماذا قال لاعب منتخب أمريكا السابق؟

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فوز فريقه إنتر ميامي على فانكوفر وايت كابس الكندي (2-1) فجر اليوم الأحد، ضمن الجولة 16 من الدوري الأمريكي.

وتسبب غياب ميسي عن المباراة بداعي الإصابة في حالة من الغضب، حيث بيعت نحو 50 ألف تذكرة، بعضها بأسعار مبالغ فيها، من أجل مشاهدة النجم الأرجنتيني، لكن دون جدوى.

وقال نجم منتخب أمريكا السابق هيركوليز جوميز، إنه "سئم وتعب" من الوعود "الغبية" التي يتم تقديمها في الدوري الأمريكي، عندما يتعلق الأمر بمشاركة ميسي.

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وأوضح جوميز في تصريح لشبكة " ESPN": "أنا على ما يرام مع ميسي، ميامي يقرر ما يراه مناسبًا للاعبيه، بسبب الازدحام في الجدول الزمني".

وأضاف: "ميسي يغادر للمشاركة في كوبا أمريكا، ليس لدي مشكلة في أن يفعلوا ما هو أفضل لهم وللاعبيهم، هذا حقهم. لكنني متعب من إعلان الفرق الأخرى عن ميسي: «تعال وشاهد ميسي يسجل علينا»".

وختم: "المشكلة هنا هي رفع أسعار تذاكر المباراة، هذا لأن النادي يمكن أن يقول ليس لدينا أي سيطرة على ما سيفعله ميامي، لكن هل تعلم ما يمكنك السيطرة عليه؟ عدم رفع الأسعار بطريقة تجعلها غير معقولة وسخيفة، وتجعلك تبدو غبيًا إذا حدث ذلك. لديك هذه السيطرة. معظم الأندية تفعل ذلك، وهذا هو ما لدي مشكلة معه".