"يجب إلغاء ضم رونالدو لأنه سيقلب الموازين ويجلب الإقالات في النصر"

انضمام رونالدو لن يكون مفيدًا 1100% للنصر

يرى الإعلامي الرياضي عدنان جستنية، أن فكرة تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير صحيحة، مطالبًا إدارة العالمي بعدم التعاقد معه.

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واقترب نادي النصرمن حسم التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث أكدت التقارير على أن النجم البرتغالي متواجد حاليًا في دبي، من أجل التفاوض مع مسؤولي العالمي.

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ونشر جستنية عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على أن التعاقد مع رونالدو سيفيد النصر إعلاميًا وماديًا، ولكنه سيضره إداريًا بشكل كبير.

وجاء نص تغريدة الإعلامي الرياضي كالآتي: "اقتراح، لو كنت مكان إدارة نادي النصر، لقمت بإلغاء فكرة التعاقد مع اللاعب كريستيانو رونالدو".

وتابع: "صحيح أن النصر سيحقق مكاسب إعلامية كبيرة ومادية أيضًا، ولكن مستوى الفريق الكروي سوف يخسر كثير، غيرة النجوم ياما وياما قلبت موازين حب كرة القدم، وغيرت اتجاه بطولات وتسببت في إقالات واستقالات إدارات".

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