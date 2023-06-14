"تعاقد النصر معه دليل على الفشل".. رفض صفقة شبيه ليونيل ميسي

هل ينجح النصر في التعاقد مع تلك الصفقة؟

يبحث نادي النصر خلال الوقت الحالي، عن تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، من أجل ضمهم والتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي النصر يفاوض النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي روما الإيطالي، من أجل ضمه مع بداية الموسم المقبل.

وعلق الإعلامي عادل الملحم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على صفقة ديبالا، حيث أكد على أن التعاقد معه سيكون استمرارًا لفشل مواسم سابقة لنادي النصر.

وجاء نص ما كتبه الملحم كالآتي: "إذا صحيح ديبالا للنصر، فهذا استمرار لمواسم الفشل السابقة، ديبالا لا يختلف عن بيتي مارتينيز، مباراة يلعب و10 في العيادة".

يذكر أن باولو ديبالا تم تشبيهه بالنجم الأرجنتين ليونيل ميسي في بداية مسيرته مع نادي يوفنتوس الإيطالي، ولكن الإصابات وتراجع المستوى تسبب في عدم الاستمرار على ما كان يقدمه من مستويات مميزة مع السيدة العجوز.