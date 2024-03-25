تطور ملفت في حالة حسان تمبكتي الصحية قبل مواجهة الهلال والشباب في الدوري السعودي

الهلال مقبل على مرحلة حاسمة من موسمه

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يستعد الهلال لمرحلة حاسمة من الموسم الجاري، حيث سيخوض عددًا من مباريات دوري روشن قبل التوجه إلى أبو ظبي لخوض كأس السوبر السعودي ومن ثم نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.

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الهلال يُواجه الشباب في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، مساء السبت القادم، ومن ثم سيلعب ضد الأخدود والخليج قبل مواجهة النصر في نصف نهائي السوبر يوم الثامن من إبريل المقبل.

وحال تخطي جاره، سيلعب نهائي السوبر يوم 11 إبريل ومن ثم مواجهة العين المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم 16 من نفس الشهر، وهو ما يجعل المدرب جورج جيسوس بحاجة لجميع لاعبيه في حالة جاهزية تامة للعب.

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صحيفة الرياضية كشفت عن خبر جيد للمدرب البرتغالي يتمثل في تعافي المدافع حسان تمبكتي وارتفاع حظوظه في دخول قائمة مباراة الشباب القادمة، وذلك بعد غيابه لـ5 مباريات متتالية بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.

المدافع، حسب الصحيفة، خضع لاختبارات فنية بالكرة يوم أمس الأحد تحت إشراف المعد الفني والبدني، وذلك تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه تمامًا من الإصابة.

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