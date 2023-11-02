تطور جديد في القضية .. الشرطة تحدد هوية خاطفي والد نجم ليفربول

تطور جديد في قضية خطف والد لويس دياز...

حددت الحكومة الكولومبية، هوية خاطفي والد لويس دياز لاعب ليفربول، والذي تعرض إلى الخطف هو وزوجته خلال الأيام الماضية.

وتعرض والد لويس دياز، وزوجته إلى عملية اختطاف قبل أيام، ولكن تم إطلاق سراح الزوجة، ولازال البحث جاريًا عن والد النجم الكولومبي.

ونشرت الحكومة الكولومبية، اليوم الخميس بيانًا كشفت فيه عن هوية الخاطفين، وأكدت أنهم ينتمون على جماعة مسلحة تسمى جيش التحرير الوطني.

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وناشدت الحكومة في بيانها، جيش التحرير الوطني بإطلاق سراح مانويل دياز فورًا، وشددت على تضامنها مع لويس دياز وعائلته.

وكانت السلطات الكولومبية، قد عرضت في وقت سابق مكافأة قدرها 200 مليون بيزو (49 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات حول عملية الاختطاف، لسرعة تحرير مانويل دياز.

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بينما خرج مواطنو مدينة بارانكاس في لاجواخيرا، في مسيرات على أضواء الشموع للمطالبة بإطلاق سراح مانويل دياز، في الوقت الذي ارتدى فيه العديد من المواطنين قمصان بيضاء عليها صورة والد لويس دياز.