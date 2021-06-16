تطورات في ملف النصر والأهلي والاتحاد بشأن الكفاءة المالية

من سيحصل على شهادة الكفاءة المالية؟

تتسارع الأندية السعودية في الوقت الحالي من أجل استيفاء ما عليها من ديون من أجل التمكن من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

أعلنت وزارة الرياضة خلال الأيام الماضية عن وجود ديون على معظم أندية الدوري السعودي للمحترفين ما عدا الثلاثي ضمك والفيصلي والاتفاق.

ودخل الـ5 الكبار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضمن الأندية المهددة بعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية بسبب الديون المتراكمة عليه.

وأشارت بعض التقارير إلى أن كلًا من النصر والأهلي نجحا في تسديد ما يسمح لهم بالتسجيل والحصول على شهادة الكفاءة المالية في الصيف الجاري.

وقال محمد النمري الناقد الرياضي السعودي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأهلي هيسجل، النصر هيسجل، الاتحاد حتى الآن لن يسجل".

ويسعى الاتحاد في الوقت الحالي لإبرام بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل الاستعداد والمنافسة في الموسم الجديد على البطولات.

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