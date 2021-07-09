تطورات جديدة .. لاعب بوكا جونيورز ينتظر عرض النصر

هل يتقدم النصر بعرض جديد للمدافع الأرجنتيني؟

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية، على أن هناك تطورات جديدة في مفاوضات نادي النصر مع ليساندرو لوبيز مدافع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ نادي النصر في التفاوض مع لوبيز خلال الفترة الماضية، بعدما أبدى مسؤولي بوكا جونيورز رغبتهم في الاستغناء عن خدماته، في حالة وجود عرض جيد.

وأشارت صحيفة "elcrackdeportivo" الأرجنتينية إلى أن لوبيز أصبح منفتحًا على عرض نادي النصر، ولديه الرغبة الحقيقية في الرحيل عن بوكا جونيورز.

موقف لوبيز تغير بشكل كبير، بعد علم نية إدارة ناديه في الاستغناء عن خدماته وعدم تجديد عقده الذي سينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي النصر كان قد تقدم بعرض سابق من أجل التعاقد مع لوبيز مقابل مليون دولار، ولكن بوكا جونيورز رفض هذا الأمر، ولكنه لم يمانع في بيعه بشكل نهائي.

الصحيفة الأرجنتينية أكدت على أنه أصبح من المتوقع أن يقدم نادي النصر عرض جديد لشراء لوبيز بشكل نهائي، مقابل 3 ملايين دولار خلال الفترة المقبلة.

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ومن المقرر أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأسبوعين القادمين، عقب مواجهة أتلتيكو مينيرو البرازيلي، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس ليبرتادوريس.