تطورات أزمة لابورت .. "48 ساعة" تحسم موقف نجم النصر من نهائي كأس الملك!

كاد أن يكسر ذراع لاعب الرياض..

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يواجه الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، خطر إيقاف أحد نجوم الفريق، وغيابه عن قمة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وارتكب الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر، سلوكًا غير رياضي خلال مباراة الرياض، في الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث ضرب اللاعب محمد آل عقل في ذراعه بشكل متعمد، ما تسبب في قرار الحكم خالد الطريس، بتوجيه بطاقة حمراء للمدافع النصراوي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة (2-2).

وأفاد الإعلامي عبد العزيز العصيمي، أن خالد الطريس، دوّن عبارة "سلوك مشين" ضد اللاعب لابورت، مضيفًا أن يوم الأحد المقبل، هو آخر مهلة للرد من النصر.

وتشير لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، إلى أن واقعة السلوك المشين تتسبب في إيقاف اللاعب لمباراتين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ويسري قرار الإيقاف على المباراتين المُقبلتين في المسابقات الرسمية.

وطبقًا لذلك، فإن لابورت بات مهددًا بالغياب عن مباراتي النصر أمام الاتحاد، يوم الإثنين المقبل، في الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، ثم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الهلال، والتي ينتظر أن تقام في ختام الشهر الجاري.

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وشارك لابورت في 39 مباراة مع النصر، خلال الموسم الجاري، في مسابقات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، وسجل 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

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