تطبيق تقنية حكم الفيديو في نهائي دوري أبطال آسيا

النسخة الحالية شهدت صعوبة بتطبيق تقنية الفيديو خلال جميع مباريات البطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية محلية عن موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها إلى أن التطبيق لن يكون قبل نهائي النسخة الحالية من البطولة القارية.

وأضافت التقارير أن النسخة الحالية شهدت صعوبة بتطبيق تقنية الفيديو خلال جميع مباريات البطولة.

الزوراء العراقي 🆚 النصر السعودي



🏟️ ملعب كربلاء

🏆 الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

⏱️18.00 بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/tDBW9cL4QF — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 23, 2019

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حدثًا تاريخيًا بتطبيق تقنية الفيديو للمرة الأولى في مباراتي الذهاب والعودة بالنهائي.

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يُذكر أن الفترة الماضية شهدت نجاح 32 حكماً آسيوياً، بينهم تركي الخضير السعودي الدولي، في دورة من 6 أيام عن تقنية حكم الفيديو المساعد، احتضنتها كوالالمبور عاصمة ماليزيا ومقر الاتحاد الآسيوي.