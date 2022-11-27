تضم 6 أفراد .. عائلة جديدة تعتنق الإسلام في قطر

حملات الدعوة متواصلة في الدوحة

يتواصل اعتناق الأفراد والعائلات للإسلام خلال إقامة كأس العالم 2022 في قطر، حيث أفادت قناة الكأس القطرية أن عائلة برازيلية جديدة مكونة من 6 أفراد اعتنقت الدين الإسلامي مؤخرًا في الدوحة.

كأس العالم 2022 الذي انطلق في الـ20 من نوفمبر الماضي ويستمر حتى الـ18 من ديسمبر القادم يُقام لأول مرة في أرض عربية وإسلامية، وقد استغلت قطر الحدث في إظهار سماحة الإسلام وأخلاق المسلمين وكرمهم، وهو ما جعل العديد من الزوار يعتنقون الإسلام خلال إقامتهم في البلاد لمتابعة المونديال.

وقامت بعض الفنادق في الدوحة بوضع "باركود" لتعريف المقيمين بالدين الإسلامي بأكثر من لغة، فيما كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم عن عدة جداريات في شوارع العاصمة القطرية تتضمن أحاديث نبوية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية بهدف التعريف بالدين الإسلامي للجماهير القادمة من مختلف دول العالم.

قطر وبمساندة من فيفا كانت قد منعت تناول المشروبات الكحولية في ملاعب المونديال ومحيطها، كما منعت وجود أي إشارة تُشير للمثليين داخل الملاعب، وقد تم منع العديد من الجماهير من دخول الملاعب لمخالفتهم تلك التعليمات.

يُشار إلى أن العديد من الجهات أشادت كثيرًا بتنظيم قطر لكأس العالم 2022، سواء من حيث تنظيم المباريات أو حالة الملاعب والبنية التحتية أو استقبال الجماهير وتقديم جميع وسائل الراحة لهم.