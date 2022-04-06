تضارب وثقة .. الكشف عن موعد تقديم مبابي في ريال مدريد!

بعد شهور من شبه اليقين بأن كيليان مبابي سيصبح لاعبًا في ريال مدريد الموسم المقبل، ثارت شكوك خلال الأيام الماضية باحتمالية استمراره مع باريس سان جيرمان.

لكن يبدو أن بيئة نادي ريال مدريد ترفض بشكل قاطع التسليم بذلك، ولمحاولة إثبات ذلك، فإن بعض الصحفيين الذين يملكون صلات جيدة بقيادة النادي قد غامروا بالإعلان عن موعد تقديم مبابي لاعبًا جديدًا في ريال مدريد.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، مما يجعله لاعبًا حرًا في التوقيع لأي نادٍ يريده منذ يناير الماضي.

الصحفيون المقربون من ريال مدريد، ورغم ثقتهم في إنهاء النادي الملكي للصفقة، إلا أنهم لم يتفقوا على موعد واحد للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديم اللاعب.

خواكين ماروتو الصحفي في صحيفة "as" والمساهم في برنامج "El Larguero" على شبكة "Cadena SER" أكد أن ريال مدريد سيقوم بتقديم مبابي في يوليو المقبل.

وقال: "إذا سارت الأمور على ما يرام، سيكون تقديم مبابي لاعبًا جديدًا في ريال مدريد في عطلة نهاية الأسبوع من 22 إلى 23 يوليو".

فيما شدد جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "El Chiringuito" الإسباني أن تقديم مبابي سيكون في نهاية مايو.

وقال بيدريرول: "تقديم مبابي، إذا وقع لريال مدريد، مقرر في نهاية مايو، وإذا وصل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، سيكون التقديم في الأسبوع الأول من يونيو".

لكن ما يتفق عليه الطرفان هو تأكيد وصول مبابي إلى ريال مدريد، وهو الأمر الذي تجعله المعلومات الواردة من فرنسا محل شك كبير.

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