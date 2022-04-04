منافس جديد يدخل سباق مبابي، والنجم الفرنسي يحدد موعد إعلان مصيره!

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن أحد الأندية الكبرى في أوروبا قد دخل في الساعات الماضية إلى سباق ضم كيليان مبابي إلى صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكر جيروم روتن نجم باريس سان جيرمان السابق في تصريحاته مع "راديو مونتي كارلو".

وأكد روتن أن النادي الجديد ليس برشلونة كما أكدت تقارير صحفية عديدة، لكنه جاد للغاية في عملية ضم مبابي لصفوفه.

وقال روتن: "بحسب المعلومات التي حصلت عليها فهناك فريقًا ثالثًا يحاول ضم مبابي، لا أعلم هوية النادي لكنه ليس برشلونة".

في الوقت نفسه أكد صحفي في نفس الإذاعة أن مبابي قد اتخذ قراره النهائي بالاستمرار رفقة باريس سان جيرمان بالفعل.

وأوضح دانييل ريولو أن مبابي سيتنظر حتى قدوم شهر مايو القادم حتى يعلن البقاء مع باريس سان جيرمان وتجديد عقده.

جدير بالذكر أن عقد مبابي في باريس ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل بشكل مجاني في الصيف القادم.