تضارب في الأنباء حول مصير كوتينيو مع برشلونة

لتسهيل بعض الصفقات الأخرى

تضارب كبير في الأنباء حول موقف كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لنادي برشلونة الإسباني، من صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو للبيع في شهر يناير المقبل.

كوتينيو عاد إلى برشلونة في الصيف، بناء على طلب المدرب رونالد كومان، بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ الألماني.

اللاعب قدم مستويات جيدة مع الفريق، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، لذلك قرر النادي بيعه.

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شبكة " diario Ara" الإسبانية، أكدت رغبة برشلونة في بيع كوتينيو، من أجل تمويل بعض الصفقات الأخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعتبر برشلونة إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، كأحد أهم الأهداف الرئيسية في الميركاتو الشتوي، بالإضافة لممفيس ديباي مهاجم ليون.

التخلص من كوتينيو سيجعل الأمور في غاية السهولة على النادي الكتالوني لضم الثنائي، مع إمكانية تدعيم أي مركز آخر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن عملية بيع كوتينيو في يناير، ستساهم في تحسين الحالة الاقتصادية للنادي قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في نهاية شهر يناير.

وعلى جانب آخر نفت صحيفة "سبورت" هذه الأنباء، حيث أكدت أن اللاعب سيستمر مع برشلونة بنسبة 100% مع الفريق في يناير.

جدير بالذكر أن صاحب الـ28 سنة، نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين في 11 مباراة مع برشلونة بكل البطولات حتى الآن.