تضارب في الأقوال .. "رقم ثالث" يُحدد الشرط الجزائي في عقد جاياردو مع الاتحاد

الاتحاد يقرر عدم استمرار جاياردو بعد الموسم الكارثي..

لا يزال عقد المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مع الاتحاد، محل جدل، في ظل اتجاه الإدارة نحو إنهاء عقد المدرب، وعدم استمراره مع العميد في الموسم المُقبل.

وأنهى جاياردو الموسم مع الاتحاد، بأسوأ طريقة ممكنة، بعد احتلال المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 54 نقطة من 34 مباراة، ليفقد فرصة المشاركة في البطولات الآسيوية، كما خسر نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي دوري أبطال آسيا، فضلًا عن الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، التي استضافتها مدينة جدة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جاياردو لا يزال مدربًا للاتحاد، ولكن الأمر قد يُصبح مسألة وقت، حيث تتجه الإدارة نحو تسوية عقد المدرب الأرجنتيني، الذي يمتد حتى 30 يونيو 2025، مقابل حوالي 30 مليون دولار، بما يعادل حوالي 27.8 مليون يورو.

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وكان الإعلامي الأرجنتيني لوكاس جاتي، المُقرب من جاياردو، قد كشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الاتحاد، والذي يُقدر بمبلغ 22 مليون يورو، وأن المدرب متمسك بالحصول على حقوقه كاملة، فيما كشفت صحيفة "عكاظ" عن قيمة الشرط الجزائي، بأنه يبلغ 50 مليون يورو، ويجب دفعها من خزينة النادي، وليس بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.

ومن المنتظر أن يشهد الاتحاد تغييرًا على مستوى إدارة المؤسسة غير الربحية، خلال انتخابات الجمعية العمومية، في 20 يونيو الجاري، بعد ترشح لؤي ناظر لرئاسة النادي، ليصبح قريبًا من حسم الرئاسة بالتزكية، بعد تلقي دعم من الرئيس السابق أنمار الحائلي ونائبه أحمد عصام كعكي.