تصنيف فيفا | إنجلترا تتقدم .. وقفزة مهولة من ليبيا

تصنيف "فيفا" لشهر سبتمبر شهد ظهورًا مميزًا لمنتخب ليبيا وتقدمًا من منتخب إنجلترا.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات عن شهر سبتمبر 2021، والذي شهد مفاجأة كبرى بطلها منتخب ليبيا، الذي كان صاحب أكبر قدر من التقدم في التصنيف، فيما نجح منتخب إنجلترا أخيرًا في الدخول ضمن الثلاثة الأوائل.

وأقيمت 177 مباراة دولية في شهر سبتمبر، بواقع 152 مباراة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى 25 مباراة ودية.

ولم يكن من المفاجئ أن يشهد التصنيف العالمي عن شهر سبتمبر عددًا كبيرًا من التغييرات بالنظر إلى نتائج المباريات التي أجريت.

منتخب بلجيكا واصل صدارته للتصنيف العالمي، بينما تواجد منتخب البرازيل في المركز الثاني، والآن هناك وجه جديد بين الثلاثة الأوائل، وهو منتخب إنجلترا.

منتخب إنجلترا استفاد من تحقيقه لفوزين وتعادل، مقابل تحقيق منتخب فرنسا لتعادلين وفوز خلال مباريات تصفيات مونديال قطر، ليتقدم "الأسود الثلاثة" إلى المركز الثالث في تصنيف "فيفا" للمرة الأولى منذ تسع سنوات.

وبتحقيقه لثلاثة انتصارات، اقتحم منتخب الدنمارك المراكز العشرة الأولى في تصنيف "فيفا" الشهري، فيما تبادل منتخبا البرتغال وإسبانيا المراكز، بتراجع "لا روخا" إلى المركز الثامن، وتقدم رفاق رونالدو إلى المركز السابع.

ترتيب أول عشرة منتخبات في تصنيف "فيفا"

1- بلجيكا: 1832.33 نقطة.

2- البرازيل: 1811.73 نقطة.

3- إنجلترا: 1755.44 نقطة.

4- فرنسا: 1754.31 نقطة.

5- إيطاليا: 1735.73 نقطة.

6- الأرجنتين: 1725.31 نقطة.

7- البرتغال: 1674.9 نقطة.

8- إسبانيا: 1673.68 نقطة.

9- المكسيك: 1666.19 نقطة.

10- الدنمارك: 1658.49 نقطة.

قفزة مهولة من ليبيا

منتخب ليبيا حقق قفزة هائلة في مركزه بتصنيف "فيفا"، بفضل الفوزين على الجابون وأنجولا في أول جولتين من المرحلة الثانية في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

📈تصنيف FIFA العالمي لشهر سبتمبر/أيلول 2021:

🇧🇪 بلجيكا تحتفظ بالصدارة 🔝

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا تتقدّم إلى المركز الثالث⬆️

🇩🇰 الدنمارك تدخل إلى العشرة الأوائل 💪🏼

🇱🇾 ليبيا أبرز المتقدّمين في التصنيف (12 مركزاً)



التصنيف الكامل 👇🏼

https://t.co/BtFnC5rZCh pic.twitter.com/wHLTscDak9 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 16, 2021

منتخب ليبيا كان أكثر منتخب حصل على نقاط في التصنيف بواقع 27.27 نقطة، كما كان صاحب أكبر قفزة في الترتيب العام، بواقع 12 مركزًا، ويحتل حاليًا المركز 110 على مستوى العالم.

فيما حافظ منتخب تونس على مركزه في صدارة المنتخبات العربية، وتقدم إلى المركز 25 على مستوى العالم، كما حافظ منتخب الجزائر على المركز الثاني واحتفظ بالمركز الثلاثين عالميًا، ورغم تراجعه إلى المركز 33 عالميًا احتل منتخب المغرب المركز الثالث عربيًا.

ترتيب أول عشرة منتخبات عربية في تصنيف "فيفا"

25- تونس: 1526.87 نقطة.

30- الجزائر: 1498.62 نقطة.

33- المغرب: 1493.23 نقطة.

43- قطر: 1445.83 نقطة.

48- مصر: 1434.62 نقطة.

56- المملكة العربية السعودية: 1406.34 نقطة.

69- الإمارات العربية المتحدة: 1357.84 نقطة.

72- العراق: 1348.83 نقطة.

78- عمان: 1311.82 نقطة.

81- سوريا: 1296.75 نقطة.

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