تصنيف الفيفا - الجزائر تُحقق القفزة الأكبر وتراجع عرب آسيا

محاربي الصحراء تقدموا 28 مركزًا في التصنيف، ليصل المنتخب الجزائري إلى المركز الـ 40 على مستوى العالم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم أقوى قفزة خلال الشهر الحالي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد تحقيق الفريق لقب كأس أمم إفريقيا نسخة 2019، التي أقيمت في مصر منذ أسابيع.

محاربي الصحراء تقدموا 28 مركزًا في التصنيف، ليصل المنتخب الجزائري إلى المركز الـ 40 على مستوى العالم، وعلى الصعيد القاري أصبح الخُضر في المركز الرابع.

على صعيد القارة الإفريقية، فقد واصلت السنغال وصيف أمم إفريقيا صدارتها ذلك تقدمت مرتبتين لتصبح في المركز 20 بـ(1550 نقطة) بالتساوي مع بولندا.

المنتخب التونسي تونس حافظ على وصافة القارة، لكنها تراجعت 4 مراتب لتصبح في المركز 29 بـ(1496) بالتساوي مع أيرلندا الشمالية.

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أما نيجيريا التي ظفرت ببرونزية المركز الثالث فقط تقدمت 12 مرتبة لتصبح في المركز 33 بـ(1481 نقطة).

وظلت المغرب رابعة متقدمة 6 مراتب وتصبح بالمركز 41، ورغم خروجها من الدور الثاني فقد تقدمت مصر 9 مراتب لتصبح 49 عالميًا.

القارة الآسيوية شهدت تراجع العديد من منتخبات المقدمة لتفقد النقاط والمراكز، وتراجع المنتخب القطري 7 مراكز في التصنيف ليحل في الـ62 عالميًا، متفوقًا على المنتخب الإماراتي الذي حل في المركز الـ65.

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الأخضر السعودي تقدم مركز وحيد وحل في المركز الـ68 على الصعيد العالمي، وحافظ المنتخب العراقي على مركز الـ77، وهبط المنتخب السوري مركزين ليحتل المركز الـ87 عالميًا.