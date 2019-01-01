تصفيات آسيا لكأس العالم : البحرين تفوز على كمبوديا وفلسطين تسقط أمام سنغافورة

منتخب البحرين كان قد تعادل في الجولة الأولى مع نظيره العراقي

ماجد جزر

حقق المنتخب البحريني الأول لكرة القدم فوزًا هامًا خارج الديار على حساب منتخب كامبوديا بنتيجة هدف مقابل لا شيء في التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.

هدف المباراة الوحيد جاء في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب كميل السويد، صاحب هدف الفوز.

منتخب البحرين كان قد تعادل في الجولة الأولى مع نظيره العراقي بهدف لكل فريق على ملعب استاد البحرين الوطني.

بهذا الفوز يتصدر المنتخب البحريني المجموعة الثالثة بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط، متفوقًا على إيران الوصيف، والعراق الثالث ثم كمبوديا وهونغ كونغ.

وفي مباراة أخرى سقط المنتخب الفلسطيني خارج الديار أمام منتخب سنغافورة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل.

وكان المنتخب الفلسطيني قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام منتخب أوزباكستان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

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بهذه الخسار يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثاني في المجموعة الرابعة في انتظار مواجهة المنتخب السعودي أمام اليمن مساء اليوم.