تصريح يشعل الأجواء .. جمهور الأهلي ينقسم حول حسين عبد الغني

فئة تهاجم الفتى الذهبي وفئة تذكر الجماهير بدعمه للفريق في الموسم الماضي

تَصَدُر الأهلي لدوري يلو السعودي للدرجة الأولى تسبب في غضب البعض من حسين عبد الغني؛ لاعب الراقي الأسبق والمحلل الحالي في برنامج ملعب "SBC"، إثر تصريح قديم له.

التصريح يعود ليوم الثاني من فبراير الماضي، وقتما سقط الراقي أمام الأخدود برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19 من دوري يلو، إذ قال وقتها عبد الغني: "لأن أربعة فرق ستتأهل لدوري المحترفين من دوري يلو، سيصعد الأهلي، أما لو كان الصعود لفريقين فقط، فلن يصعد الراقي".

لكن أول أمس، نجح الراقي بالفعل في الانفراد بصدارة جدول الترتيب بعد الفوز أمام نجران بنتيجة 2-1، وهو ما أعاد لأذهان بعض الجماهير تصريح الفتى الذهبي القديم.

البعض هاجم عبد الغني، مذكرًا إياه برهانه على عدم قدرة الأهلي على الصعود، مطالبين إدارة النادي بصرف النظر نهائيًا عن إمكانية الاستعانة به في أي منصب في النادي خلال الفترة المقبلة، فعلى سبيل المثال، كتب حساب يحمل اسم "أبو وائل": "الأهلي متصدر وسيعود رغم أنفك وأنف بائع الوهم".

بينما رفض جزء آخر من جمهور الراقي الحملة ضد عبد الغني، مؤكدين أنه دعم الفريق كثيرًا في الموسم الماضي، في محاولة لتجنب هبوطه، فكتب حساب "ماجد فايز": "حسين خدم الأهلي في كل شيء، عشان تصريح مسجل عليه ننسى وقفاته، كلنا لو اتسجل علينا كلام بعد مباراة الأخدود، قلنا كلام ما ينقال، أبو عمر كبير ويبقى كبيرًا وعاشقًا للأهلي ويحترم جمهوره، كفاية على أبو عمر وهوا كابتن النصر طلع وقال بكل شجاعة أتمنى الدوري أهلاوي".

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر الترتيب برصيد 52 نقطة، متفوقًا بقارق نقطتين عن أقرب منافسيه، مع بقاء عشر جولات على نهاية الموسم.