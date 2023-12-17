تصريح مثير من زيدان عن بيلينجهام.. والإنجليزي: هذه نقطة قوتي

أتمنى أن يتمتع بمسيرة رائعة

أشاد أسطورة ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، بنجم الفريق الشاب جود بيلينجهام، مشيرا إلى أنه "لاعب المستقبل".

وقال زيدان، في تصريح لموقع "تيليفوت": "بيلينجهام لاعب مهم، لاعب للمستقبل، لاعب مستعد لريال مدريد! أتمنى أن يتمتع بمسيرة رائعة".

ورد الدولي الإنجليزي، الذي وصل إلى مدريد في الصيف قادما من بوروسيا دورتموند: "إنه (زيدان) شخص معجب به كثيرًا، وأتبع خطاه بارتداء رقم قميصه (5). زيدان كان من أفضل لاعبي الوسط على الإطلاق".

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وأضاف بيلينجهام، هداف الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 12 هدفا: "أفضل هدف لزيدان، كان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 أمام ليفركوزن".

وتابع: "في العام الماضي سجلت 14 هدفا. لقد حطمت هذا الرقم القياسي بالفعل هذا الموسم: ليس من الطبيعي بالنسبة لي أن أسجل هذا العدد من الأهداف، وأنا أتحمل الكثير من المسؤولية. عندما أكون حرا أشكل خطورة. أحب أن أعتقد أنني سأستمر في النمو والتطور والتعلم".

وختم: "أحاول التحسن كل يوم وتجاوز الحدود. لقد شعرت بالإحباط في السنوات القليلة الماضية، بعدما حصلت على المركز الثاني مرتين في جائزة الفتى الذهبي! لم يكن ذلك كافيا، لذلك كان علي أن آتي أولا".